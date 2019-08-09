Іспанський корабель з біженцями восьмий день чекає допуску у порти ЄС

Іспанське гуманітарне судно Open Arms восьмий день очікує в Середземному морі неподалік від берегів Італії, поки його прийме якийсь із європейських портів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

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Наразі жоден європейський уряд не запропонував кораблю з 121 мігрантом на борту зайти у свої гавані.

Якщо корабель зайде у води Італії, йому загрожує штраф до 1 мільйона євро. Сувору антиміграційну політику там проводить міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні. Його партія "Ліга" завдяки жорсткій антиміграційній лінії утримує високу популярність.

На тлі того, що європейські уряди все частіше закривають свої двері для мігрантів, проблема із суднами, які рятують людей, стає все регулярнішою.

Неурядові організації повідомили, що Іспанія і Мальта також відмовилися відкрити свої порти для Open Arms.

Європейська комісія може втрутитися у ситуацію тільки за запитом національного уряду.