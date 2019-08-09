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Испанский корабль с беженцами восьмой день ждет допуска в порты ЕС

Пятница, 9 августа 2019, 15:18

Испанское гуманитарное судно Open Arms восьмой день ожидает в Средиземном море у берегов Италии, пока его примет какой-то из европейских портов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

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Пока ни одно правительство не предложило кораблю с 121 мигрантом на борту зайти в свои гавани.

Если корабль зайдет в воды Италии, ему грозит штраф до 1 миллиона евро. Строгую антимиграционную политику там проводит министр внутренних дел Маттео Сальвини. Его партия "Лига" благодаря жесткому антимиграционному курсу сохраняет высокую популярность.

На фоне того, что европейские правительства все чаще закрывают свои двери для мигрантов, проблемы с судами, которые спасают людей, становятся все более регулярными.

Неправительственные организации сообщили, что Испания и Мальта также отказались открыть свои порты для Open Arms.

Европейская комиссия может вмешаться в ситуацию только по запросу национального правительства.

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Италия мигранты Испания Мальта
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