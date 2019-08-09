Трамп розповів про чудовий лист від Кім Чен Ина, анонсував нові переговори

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що він отримав "чудовий" тристорінковий лист від лідера КНДР Кім Чен Ина і заявив, що у двох лідерів буде більше переговорів, щоб спробувати вирішити протистояння щодо ядерної програми Північної Кореї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

"Це був дуже позитивний лист. Я думаю, у нас буде ще одна зустріч. Він дійсно написав гарний тристорінковий лист ... дуже чудовий лист" – сказав він.

Трамп сказав, що його не турбують останні запуски ракет Північною Кореєю. За його словами, йдеться про ракети малої дальності, і Північна Корея ніколи не порушувала свою обіцянку припинити ядерні випробування.

За словами Трампа, Кім сказав йому в листі, що він засмучений недавніми військовими навчаннями США і Південної Кореї, які Північна Корея розглядає як загрозу.

Два лідери зустрічалися три рази — в Сінгапурі, Ханої і корейській демілітаризованій зоні в кінці минулого місяця, але ніяких нових переговорів не було заплановано. На своїй другій зустрічі у В'єтнамі в лютому Трамп відхилив вимогу Кіма про широкомасштабне пом'якшення санкцій в обмін на демонтаж головного ядерного комплексу КНДР.