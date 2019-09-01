Напередодні Brexit Британія фіксує різке збільшення мігрантів

Тільки з 22 серпня у Британію через Ла-Манш прибуло біля 200 нелегальних мігрантів, включаючи 41 дитину. Мігрантів підганяють чутки про посилення прикордонного контролю після виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian, всього за 2019 рік пролив Ла-Манш перетнуло більше тисячі мігрантів, тоді як у минулому році – лише 300.

Більшість мігрантів намагаються переправитися на надувних човнах з підвісних моторів, які можуть спокійно перевозити близько шести осіб. Представники благодійних організацій, до допомагають біженцям, зазначають, що нелегальні перевізники мають біля 30 таких човнів. При цьому тепер вони відправляються переповненими, що суттєво збільшує ризики.

Міністр внутрішніх справ Прити Пател обговорила з французьким колегою Крістофом Кастанером посилення боротьби проти злочинців, що займаються перевезенням нелегальної мігрантів через Ла-Манш. Братанська сторона навіть готова збільшити виплати Франції за вирішення проблеми мігрантів.

А прем'єр-міністр Борис Джонсон попередив, що всі, хто прибуде до Великої Британії нелегально, будуть відправлені назад.