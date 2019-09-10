У Італії визнали законним вилучення майна у фігуранта справи про гроші РФ для "Ліги"

Суд у Мілані у вівторок відхилив апеляцію Джанлуки Савойні, члена ультраправої "Ліги", підозрюваного в обговоренні ймовірного фінансування з Росії, щодо вилучення поліцією його майна у ході розслідування міжнародної корупції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Голос Савойні, президента асоціації "Ломбардія-Росія", лунає на аудіозаписі, зробленому в російському готелі під час розмови про можливість отримання фінансування у 65 млн євро шляхом нафтових відкатів.

Савойні - колишній речник лідера "Ліги" Маттео Сальвіні. Сальвіні назвав справу "фантазією", але згодом стало відомо, що він домовлявся про те, щоб Савойні був присутній на зустрічі з російською делегацією в Римі, хоча він і не був представником уряду.



Прокурори заявили, що запис, зроблений в готелі "Метрополь" у жовтні, де Савойні та двоє інших італійців зустрілися з трьома росіянами, є прийнятною підставою для обґрунтування арешту майна, зробленого у Савойні на початку цього року.



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Прокурори заявили, що вони вилучили майно Савойні, зокрема комп'ютери, як докази у справі.



Савойні зустрівся з росіянами 18 жовтня разом з двома іншими італійцями, адвокатом та колишнім банкіром, і нібито обговорював операцію, яка, за даними джерел, так і не відбулася.



Двох росіян видання BuzzFeed назвало Андрієм Юрійовичем Харченком та Іллею Андрійовичем Якуніним. Підтвердження їхніх осіб надійшло від джерел, близьких до розслідування стосовно Савойні.



Двоє росіян, за словами BuzzFeed, мають зв'язки з ультраправим пропагандистом Александром Дугіним та Владіміром Плігіним, політичним діячем, близьким до президента Росії Владіміра Путіна.

Слідчі отримали запис переговорів у готелі "Метрополь" від журналіста L'Espresso. Розмова, можливо, була записана на один з мобільних телефонів одного з присутніх італійців.

Савойні перебуває під слідством щодо міжнародної корупції разом із адвокатом Джанлукою Меранда та колишнім банкіром Франческо Ваннуччі.

Меранда і Ваннуччі заявили минулого вівторка, що не будуть оскаржувати арешт майна, а також сказали, що конфіскований запис не містить жодних доказів.