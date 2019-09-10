В Италии признали законным изъятие имущества у фигуранта дела о деньгах РФ для "Лиги"

Суд в Милане во вторник отклонил апелляцию Джанлуки Савойни, члена ультраправой "Лиги", подозреваемого в обсуждении вероятного финансирования из России, на изъятие полицией его имущества в ходе расследования международной коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Голос Савойни, президента ассоциации "Ломбардия-Россия", звучит на аудиозаписи, сделанной в российском отеле во время разговора о возможности получения финансирования в 65 млн евро путем нефтяных откатов.

Савойни - бывший спикер лидера "Лиги" Сальвини. Сальвини назвал дело "фантазией", но впоследствии стало известно, что он договаривался о том, чтобы Савойни присутствовал на встрече с российской делегацией в Риме, хотя тот и не был представителем правительства.

Прокуроры заявили, что запись, сделанная в гостинице "Метрополь" в октябре, где Савойни и двое других итальянцев встретились с тремя россиянами, является приемлемым основанием для обоснования ареста имущества, осуществленного в Савойни в начале этого года.

Прокуроры заявили, что изъяли имущество Савойни, в частности компьютеры, в качестве доказательств по делу.

Савойни встретился с россиянами 18 октября вместе с двумя другими итальянцами, адвокатом и бывшим банкиром, и якобы обсуждал операцию, которая, по данным источников, так и не состоялась.

Двух россиян издание BuzzFeed назвало Андреем Юрьевичем Харченко и Ильей Андреевичем Якуниным. Подтверждение их личностей поступило от источников, близких к расследованию в отношении Савойни.

Двое россиян, по словам BuzzFeed, имеют связи с ультраправым пропагандистом Александром Дугиным и Владимиром Плигиным, политическим деятелем, близким к президенту России Владимиру Путину.

Следователи получили запись переговоров в гостинице "Метрополь" от журналиста L'Espresso. Разговор, возможно, был записанана один из мобильных телефонов одного из присутствующих итальянцев.

Савойни находится под следствием по международной коррупции вместе с адвокатом Джанлукой Меранда и бывшим банкиром Франческо Ваннуччи.

Меранда и Ваннуччи заявили в минувший вторник, что не будут обжаловать арест имущества, а также сказали, что конфискованная запись не содержит никаких доказательств.