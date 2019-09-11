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В МЗС РФ анонсували нові санкції проти громадян США

Середа, 11 вересня 2019, 10:36

Москва розширить обмежувальні списки на в'їзд громадян США в Росію після введення Вашингтоном санкцій відносно двох співробітників Слідчого комітету РФ.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

За його словами, санкції щодо росіян є продовженням "провальної лінії, яка повністю дискредитує себе".

"Вона передбачає, що ми "прогнемося" під санкційним натиском, але цього ніколи не буде, - підкреслив заступник міністра. - І ми, зрозуміло, відповідним чином розширимо наші обмежувальні списки на в'їзд американських громадян до нас. Відкрито говоримо про це".

США 10 вересня ввели санкції проти двох співробітників регіонального СК в Сургуті, звинувативши їх у причетності до катувань і порушень прав послідовників організації "Свідки Єгови".

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