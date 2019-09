Глава МЗС Чехії заперечив Земану: уряд не змінював свою позицію щодо Косова

Глава МЗС Чехії Томаш Петршичек запевнив, що уряд не змінював свої офіційної позиції щодо Косова і Західних Балкан.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Чеський уряд, що відповідає за зовнішню політику країни, не змінив своєї позиції щодо Косово або будь-якої з країн Західних Балкан. Ми продовжуємо повністю підтримувати діалог між Сербією і Косово і їх шлях в ЄС" - написав Петршичек.

The Czech Government, which is responsible for country's foreign policy, hasn't changed its stance towards Kosovo or any of the Western Balkan countries. We continue to support fully the dialogue between #Serbia and #Kosovo and their path to the EU.