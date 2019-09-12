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Глава МЗС Чехії заперечив Земану: уряд не змінював свою позицію щодо Косова

Четвер, 12 вересня 2019, 09:11

Глава МЗС Чехії Томаш Петршичек запевнив, що уряд не змінював свої офіційної позиції щодо Косова і Західних Балкан.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Чеський уряд, що відповідає за зовнішню політику країни, не змінив своєї позиції щодо Косово або будь-якої з країн Західних Балкан. Ми продовжуємо повністю підтримувати діалог між Сербією і Косово і їх шлях в ЄС" - написав Петршичек.

Як повідомлялося, президент Чехії Мілош Земан хоче обговорити з чиновниками можливість відкликання визнання Косова незалежною державою. За його словами, цю країну очолюють військові злочинці.

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Чехія Косово
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