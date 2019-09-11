Президент Чехії хоче відкликати визнання Косова

Президент Чехії Мілош Земан хоче обговорити з чиновниками можливість відкликання визнання Косова незалежною державою. За його словами, цю країну очолюють військові злочинці.

Намір Земана у Twitter підтвердив його речник, повідомляє "Європейська правда".

Земан заявив про можливість відкликання визнання незалежного Косово на пресконференції в середу після зустрічі з президентом Сербії Aлексанaдром Вучичем. Вучич подякував Земану за таке ставлення.

Після приїзду до Белграда Земан сказав Вучичу, що йому подобається Сербія та серби, але він не любить Косово, пише Idnes. Він заявив, що нещодавно Гаазький міжнародний трибунал опублікував звіт, в якому виклав підозри у воєнних злочинах щодо політичних лідерів Косова.

"Я запитаю, чи можна це зробити, тому що я радий, що міністр оборони Любомир Метнар вже сказав, що Косово було визнано помилково", - сказав він.

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Останнім часом Сербія активізувала зусилля, здебільшого серед африканських країн, з припинення визнання державності Косова. За даними ЗМІ, МЗС Сербії змушує африканські держави відкликати визнання незалежності Косова за допомогою хабарів та тиску з боку Росії.

Мілош Земан відомий своєю проросійською позицією і антиукраїнськими заявами. Зокрема, він є послідовним критиком антиросійських санкцій.

Наприкінці минулого року Земан закликав уряд Чехії офіційно засудити "звеличення воєнних злочинців" в Україні.