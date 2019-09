Глава МИД Чехии опроверг Земану: правительство не меняло свою позицию по Косово

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заверил, что правительство не менял свои официальной позиции по Косово и Западных Балкан.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Чешское правительство, отвечающее за внешнюю политику страны, не изменило своей позиции относительно Косово или любой из стран Западных Балкан. Мы продолжаем полностью поддерживать диалог между Сербией и Косово и их путь в ЕС" - написал Петршичек.

The Czech Government, which is responsible for country's foreign policy, hasn't changed its stance towards Kosovo or any of the Western Balkan countries. We continue to support fully the dialogue between #Serbia and #Kosovo and their path to the EU.