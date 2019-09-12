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Фінляндія: 12 солдатів потрапили до лікарні через ДТП з бронетехнікою і оленем

Четвер, 12 вересня 2019, 10:49

Під час військових навчань у фінській Лапландії сталася незвична ДТП – зіткнення броньованих автомобілів через оленя, який вискочив на дорогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Інцидент стався 10 вересня. Один з бронетранспортерів з’їхав убік, намагаючись уникнути зіткнення з оленем, однак зіткнувся з іншим бронетранспортером.

У двох бронемашинах їхали 28 військових. В результаті зіткнення до лікарні потрапили 12 з них.

У середу п'ять резервістів залишалися під наглядом у лікарні, в той час як решта солдатів повернулися до своїх обов'язків і продовжили навчання.

Фінська Лапландія є домом для до 340 тисяч оленів, і тварини представляють реальну небезпеку, оскільки вони, як правило, не бояться автомобілів.

Олені особливо схильні бігати по дорогах, коли намагаються уникнути хмар комарів, які спускаються на ліси регіону в кінці літа.

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Фінляндія
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