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Финляндия: 12 солдат попали в больницу из-за ДТП с бронетехникой и оленем

Четверг, 12 сентября 2019, 10:49

Во время военных учений в финской Лапландии произошло необычное ДТП - столкновение бронированных автомобилей из-за выскочившего на дорогу оленя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Инцидент произошел 10 сентября. Один из бронетранспортеров съехал в сторону, пытаясь избежать столкновения с оленем, однако столкнулся с другим бронетранспортером.

В двух бронемашинах ехали 28 военных. В результате столкновения в больницу попали 12 из них.

В среду пять резервистов оставались под наблюдением в больнице, в то время как остальные солдаты вернулись к своим обязанностям и продолжили учения.

Финская Лапландия является домом для 340 тысяч оленей, и животные представляют реальную опасность, поскольку они, как правило, не боятся автомобилей.

Олени особенно склонны бегать по дорогам, когда пытаются избежать туч комаров, которые спускаются на леса региона в конце лета.

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