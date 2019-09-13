Більше половини поляків хочуть репарацій від Німеччини

Більше половини поляків підтримують вимоги уряду щодо репарації від Німеччини за Другу світову війну.

Про це свідчать результати опитування для газети Super Express, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на wPolityce.

Так, 58% опитаних вважають, що Німеччина має відшкодувати Польщі збитки.

Проти вимоги репарацій виступають лише 18% учасників опитування. 24% не мають певної думки з цього питання.

"Поляки ставлять собі запитання: як сталося, що наші сусіди, які є однією з найбагатших держав світу, пограбували нас, знищили мільйони наших родичів і не відчули на собі жодних наслідків" - прокоментував результати опитування депутат керівної партії Аркадіуш Мулярчик, який керує парламентською комісією з оцінки розміру суми репарацій.

Нагадаємо, в німецькому уряді неодноразово наголошували, що питання репарацій є закритим після того як це питання піднімали і Польща, і Греція.

Однак в уряді Польщі продовжують виступати з вимогою репарацій.