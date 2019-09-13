Более половины поляков хотят репараций от Германии

Больше половины поляков поддерживают требования правительства по репарациям от Германии за Вторую мировую войну.

Об этом свидетельствуют результаты опроса для газеты Super Express, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на wPolityce.

Так, 58% опрошенных считают, что Германия должна возместить убытки Польше.

Против требования репараций выступают лишь 18% участников опроса. 24% не имеют определенного мнения по этому вопросу.

"Поляки ставят себе вопрос: как случилось, что наши соседи, которые являются одним из богатейших государств мира, ограбили нас, уничтожили миллионы наших родственников и не ощутили на себе никаких последствий", - прокомментировал результаты опроса депутат правящей партии Аркадиуш Мулярчик, который руководит парламентской комиссией по оценке размера суммы репараций.

Напомним, в немецком правительстве неоднократно подчеркивали, что вопрос репараций закрыт после того как этот вопрос поднимали и Польша, и Греция.

Однако в правительстве Польши продолжают выступать с требованием репараций.