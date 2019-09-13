"Вышеградская четверка" призвала к переговорам о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС

Чехия, Венгрия, Польша и Словакия поддержали присоединение стран Западных Балкан к ЕС и заявили, что Северная Македония и Албания должны начать переговоры о вступлении в этом году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении "Вышеградской четверки" по итогам встречи глав правительств стран.

"Начало переговоров в октябре 2019 года не только позволит этим странам сосредоточиться еще больше на необходимых реформах и послужит важным стимулом для всего региона, но и гарантирует, что ЕС продолжит оставаться ведущим игроком в продвижении положительной региональной трансформации", - говорится в заявлении.

Лидеры стран призвали принять решение о начале переговоров в октябре на заседании Совета ЕС по общим вопросам.

Также они выразили надежду, что реформаторские процессы в Боснии и Герцеговине и Косове в ближайший период укрепят перспективу членства в ЕС в регионе.

Как известно, в июне Европейский Союз отложил переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в блок.

Недавно президент Чехии Милош Земан заявил, что хочет обсудить с чиновниками возможность отозвать признание Косова независимым государством.

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заверил, что правительство не меняло своей официальной позиции по Косову и Западным Балканам.

Не у всех стран "Вышеградской четверки" одинаковая позиция по Косову. Словакия наряду с Грецией, Кипром, Румынией и Испанией не признает его независимость.