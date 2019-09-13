Венгерский министр назвал истерическим вызов посла в МИД Словакии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал реакцию МИД Словакии на события футбольного матча национальных сборных Венгрии и Словакии преувеличенной и истеричной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Index.

Ранее посла Венгрии в Братиславе вызвали в МИД Словакии, где ему выразили протест в связи с действиями венгерских болельщиков относительно словацких футболистов на матчи в Будапеште 9 сентября.

Сийярто заявил, что словацкие чиновники по иностранным делам, как и политические лидеры, должны работать над тем, чтобы сотрудничество в Центральной Европе была максимально эффективным и тесным.

"Если бы я приглашал посла Словакии в Министерство иностранных дел после каждого случая, когда фанат Словакии действовал на спортивном мероприятии против венгров, спортсменов, венгерской нации, словацкий посол постоянно находился бы в министерстве", - сказал он.

Во время матча были небольшие инциденты, гимны взаимно освистали, а словацкий вратарь жаловался, что в него в ходе игры постоянно бросали разные предметы. Словакия выиграла матч.

Сийярто напомнил, что наблюдал за поединком вместе со спикером Национального собрания Словакии Андреем Данко. По его словам, после матча Данко отметил высокий уровень сотрудничества между двумя странами.

Как известно, Андрей Данко - председатель евроскептической националистической партии SNS. Он неоднократно посещал РФ, а в прошлом году в Госдуме называл санкции против России бесполезными и назвал своим другом спикера Госдумы Вячеслава Володина.