Більшість поляків не підтримують повну заборону торгівлі по неділях

Більшість поляків не підтримують повне закриття магазинів по неділях.

Такими є результати опитування інституту Pollster на замовлення Super Express, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Запровадження в 2018 році обмежень на торгівлю у сьомий день тижня призвело до того, що в наступному році поляки зможуть зробити покупки тільки в кілька неділь.

Заборона торгівлі по неділях вводиться поступово. І тому наступного року торгівля в неділю буде практично повністю під забороною, за винятком кількох днів.

Таке рішення тішить лише кожного четвертого опитаного.

Найбільше опитаних – 33% - вважають, однак, що магазини повинні бути відкриті в усі неділі в місяць.

13% переконані, що що магазини повинні бути відкриті в одну неділю, а 24% - дві неділі в місяць.