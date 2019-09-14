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Большинство поляков не поддерживают полный запрет торговли по воскресеньям

Суббота, 14 сентября 2019, 11:34

Большинство поляков не поддерживают полное закрытие магазинов по воскресеньям.

Таковы результаты опроса института Pollster на заказ Super Express, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Введение в 2018 году ограничений на торговлю в седьмой день недели привело к тому, что в следующем году поляки смогут сделать покупки только в несколько воскресений.

Запрет торговли по воскресеньям вводится постепенно. И поэтому в следующем году торговля в воскресенье будет практически полностью под запретом, за исключением нескольких дней.

Такое решение радует только каждого четвертого опрошенного.

Больше всего опрошенных – 33% - считают, однако, что магазины должны быть открыты во все воскресенья в месяц.

13% убеждены, что магазины должны быть открыты в одно воскресенье, а 24% - два воскресенья в месяц.

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