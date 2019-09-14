Большинство поляков не поддерживают полный запрет торговли по воскресеньям
Большинство поляков не поддерживают полное закрытие магазинов по воскресеньям.
Таковы результаты опроса института Pollster на заказ Super Express, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Введение в 2018 году ограничений на торговлю в седьмой день недели привело к тому, что в следующем году поляки смогут сделать покупки только в несколько воскресений.
Запрет торговли по воскресеньям вводится постепенно. И поэтому в следующем году торговля в воскресенье будет практически полностью под запретом, за исключением нескольких дней.
Такое решение радует только каждого четвертого опрошенного.
Больше всего опрошенных – 33% - считают, однако, что магазины должны быть открыты во все воскресенья в месяц.
13% убеждены, что магазины должны быть открыты в одно воскресенье, а 24% - два воскресенья в месяц.