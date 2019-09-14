Експрем’єр Британії шкодує через наслідки скликаного ним референдуму про Brexit

Колишній прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон, який скликав і провів референдум Brexit, заявив, що жалкує через розбіжності, які він викликав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Девід Кемерон сказав, що думає про наслідки референдуму про Brexit "кожен день" і "відчайдушно" турбується про те, що станеться далі.

"Я глибоко шкодую про результати і визнаю, що мій підхід зазнав невдачі. Рішення, які я прийняв, сприяли цій невдачі. Я зазнав провалу" - сказав він.

Він визнав, що багато людей звинувачують його в розбіжностях через Brexit, які поглибилися після референдуму, і ніколи не пробачать його, але він захищав своє рішення скликати голосування.

Кемерон, який підтримував збереження в ЄС, подав у відставку вранці після референдуму 2016 року. З тих пір він тримався осторонь виборчої політики і подалі від очей громадськості.

Його наступники - спочатку Тереза Мей, а тепер прем'єр-міністр Борис Джонсон - боролися з проблемою Brexit і досі не змогли отримати парламентську підтримку для плану виходу, погодженого з лідерами ЄС.