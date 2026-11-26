У Польщі вдалося врятувати чоловіка, який напередодні підпалив себе біля Президентського палацу у Варшаві.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України, передає "Європейська правда".

У четвер, 26 листопада, у МЗС повідомили, що співробітники консульського відділу посольства України в Польщі встановили контакт із польською поліцією.

Як зазначається, постраждалий, з "високим ступенем імовірності, є громадянином України", й наразі польська сторона проводить заходи для остаточного підтвердження його особи.

"Чоловіка вдалося врятувати, наразі він перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Додаткова інформація щодо стану його здоров’я очікується від польських компетентних органів та медиків", – повідомили в МЗС.

Окрім цього, як зазначається, посольство встановило контакт із матір’ю постраждалого та надаватиме їй необхідне сприяння.

Нагадаємо, у Варшаві увечері 25 листопада чоловік підпалив себе на площі між Президентським палацом та будівлею Міністерства культури.

Після цього польський сенатор Гжегож Схетина заявив, що чоловік, який підпалив себе, є українцем.