Вранці 26 листопада біля узбережжя острова Ібіца затонуло судно, яке перевозило близько 7 тисяч метричних тонн дизельного палива; внаслідок цього загинула людина.

Про це пише Euronews із посиланням на дані служб надзвичайних ситуацій Балеарських островів, передає "Європейська правда".

Як зазначається, ще 16 членів екіпажу, які перебували на судні, вижили. Влада залучила плани дій у надзвичайних ситуаціях і стежить за ризиком забруднення морського середовища.

Генеральний директор з питань надзвичайних ситуацій та внутрішніх справ уряду Балеарських островів Пабло Гарріс повідомив журналістам, що повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло близько 01:20 ночі від начальника порту Ібіци. Він зазначив, що на судні стався прорив, який зрештою призвів до його затоплення.

"Ми відстежуємо можливі екологічні наслідки, які може мати ця аварія", – сказав Гарріс.

16 листопада писали, що вантажне судно BETUL 8 зазнало лиха біля узбережжя Болгарії. Влада пізніше повідомила про те, що всіх членів екіпажу, які перебували на борту, вдалося врятувати.