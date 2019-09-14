Уряд Італії дозволив судну з мігрантами пришвартуватися в порту Лампедузи

Уряд Італії всупереч безкомпромісній політиці закритих дверей попереднього кабінету дозволив судну з 82 мігрантами пришвартуватися в порту Лампедузи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Корабель Ocean Viking, керований французькими благодійними організаціями SOS Mediterranee і Doctors Without Borders (MSF), повідомив у Twitter, що отримав зелене світло на захід в порт Лампедузи, через шість днів після того, як він виконав свою першу операцію з порятунку біля берегів Лівії.

"Італійська влада тільки що запропонувала Ocean Viking місце безпеки", - заявили в MSF. Місцеві чиновники підтвердили цю інформацію.

Уряд Італії офіційно набув чинності у вівторок, пообіцявши новий підхід до міграції після жорсткого обмеження на рятувальні судна, введеного колишнім міністром внутрішніх справ Маттео Сальвіні, який очолює ультраправу "Лігу".

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив у четвер, що кілька країн ЄС погодилися прийняти мігрантів з Ocean Viking, але не надав подробиць і не відразу дозволив судну увійти в італійські води.