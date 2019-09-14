Правительство Италии разрешило судну с мигрантами пришвартоваться в порту Лампедузы

Правительство Италии вопреки бескомпромиссной политике закрытых дверей предыдущего кабинета позволил судну с мигрантами 82 пришвартоваться в порту Лампедузы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Корабль Ocean Viking, управляемый французскими благотворительными организациями SOS Mediterranee и Doctors Without Borders (MSF), сообщил в Twitter, что получил зеленый свет на заход в порт Лампедузы, через шесть дней после того, как он выполнил свою первую операцию по спасению у берегов Ливии.

"Итальянские власти только что предложили Ocean Viking место безопасности", - заявили в MSF. Местные чиновники подтвердили эту информацию.

Правительство Италии официально вступило в силу во вторник, пообещав новый подход к миграции после жесткого ограничения на спасательные суда, введенного бывшим министром внутренних дел Маттео Сальвини, который возглавляет ультраправую "Лигу".

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил в четверг, что несколько стран ЕС согласились принять мигрантов из Ocean Viking, но не предоставил подробностей и не сразу позволил судну войти в итальянские воды.