Лідер німецьких лібералів виступив за зміну політики Берліна щодо Росії

Голова німецької Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер вважає необхідною зміну політики Берліна щодо Москви.

Про це лідер німецьких лібералів заявив у інтерв'ю виданням редакційної групи RedaktionsNetzwerk Deutschland, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Наш інтерес повинен полягати в тому, щоб не повторилася ескалація часів "холодної війни", а щоб знову стала можливою співпраця. Ще два роки тому я казав, що якщо ми зволікатимемо з новим діалогом аж поки питання Криму цілком не вирішиться, жодних зрушень не буде. Відтоді стало не краще, а гірше", - сказав політик.

Водночас Лінднер наголосив, що вчинена Росією всупереч нормам міжнародного права анексія Криму є неприйнятною. Але Росії потрібно надіслати сигнал, вважає лідер німецьких лібералів.

"Якщо ви повернетеся від конфронтації до співпраці, тоді зрештою можна буде поетапно скасувати санкції", - зауважив політик.

Як приклад такого потенційного сигналу для Росії Лінднер навів нещодавню пропозицію президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо повернення до формату Великої вісімки (G8). Тоді цю пропозицію Трампа канцлерка ФРН Ангела Меркель та німецький міністр закордонних справ Гайко Маас не підтримали.

Нагадаємо, на останніх виборах до Бундестагу, що відбулися 2017 року, ВДП посіла четверте місце, набравши 10,7% голосів.