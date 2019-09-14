Зеленський показав, що готовий йти на ризик - Волкер

Україна демонструє готовість робити кроки для реалізації Мінських угод, тоді як від РФ такої готовності поки не видно.

Про це спецпредставник США щодо України Курт Волкер заявив на прес-конференції під час щорічного форуму "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Президент Зеленський показав, що готовий йти на ризики і він має намір досягти прогресу у мирному процесі",- заявив він.

За словами спецпредставника США, мирні пропозиції з боку України можуть посилити ізоляцію РФ.

"Щоб уникнути ізоляції ,Росія намагається зробити щось нове (щоб уникнути виконання Мінська). Ми побачили обмін, проте ми маємо побачити щось більше від Росії, щоб повірити в її щирість ",- додав Волкер.

"Ми не побачили таких кроків з боку РФ. Натомість ми бачимо готовність України до кроків у мирному процесі",- резюмував він.