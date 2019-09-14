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Зеленский показал, что готов идти на риск - Волкер

Суббота, 14 сентября 2019, 17:44

Украина демонстрирует готовность делать шаги для реализации Минских соглашений, тогда как от РФ такой готовности пока не видно.

Об этом спецпредставитель США Курт Волкер заявил на пресс-конференции во время ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Президент Зеленский показал, что готов идти на риски и он намерен достичь прогресса в мирном процессе",- заявил он.

По словам спецпредставителя США, мирные предложения со стороны Украины могут усилить изоляцию РФ.

"Чтобы избежать изоляции ,Россия пытается сделать что-то новое (чтобы избежать выполнения Минска). Мы увидели обмен, однако мы должны увидеть что-то больше от России, чтобы поверить в ее искренность ",- добавил Волкер.

"Мы не увидели таких шагов со стороны РФ. Зато мы видим готовность Украины к шагов в мирном процессе",- резюмировал он.

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