Зеленский показал, что готов идти на риск - Волкер

Украина демонстрирует готовность делать шаги для реализации Минских соглашений, тогда как от РФ такой готовности пока не видно.

Об этом спецпредставитель США Курт Волкер заявил на пресс-конференции во время ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Президент Зеленский показал, что готов идти на риски и он намерен достичь прогресса в мирном процессе",- заявил он.

По словам спецпредставителя США, мирные предложения со стороны Украины могут усилить изоляцию РФ.

"Чтобы избежать изоляции ,Россия пытается сделать что-то новое (чтобы избежать выполнения Минска). Мы увидели обмен, однако мы должны увидеть что-то больше от России, чтобы поверить в ее искренность ",- добавил Волкер.

"Мы не увидели таких шагов со стороны РФ. Зато мы видим готовность Украины к шагов в мирном процессе",- резюмировал он.