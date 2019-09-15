Испания: сильные наводнения унесли жизни 6 человек

Испанские власти в субботу сообщили о шестой жертве в результате проливных дождей в юго-восточной части страны, которые привели к мощным наводнениям в регионе.

Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на агентство AP.

Сотрудники чрезвычайных служб спасли тысячи людей во время шторма, который прошел прибрежными средиземноморскими районами Валенсии, Мурсии и восточной Андалусии на этой неделе.

Местные власти заявили, что в некоторых городах и населенных пунктах зарегистрировано наибольшее за всю историю количество осадков. Ливень привел к закрытию аэропортов в Альмерии и Мурсии, а также междугородных железнодорожных линий, основных дорог и школ.

Накануне было известно о пяти жертвах в результате непогоды, теперь число погибших возросло до шести.

Штормы в этом районе являются ежегодным сезонным явлением, но этой осенью они были особенно сильными. Ливни превратили поля в озера, а дороги - в бурные реки грязи, которые сметали все на своем пути.

В пятницу министр внутренних дел Испании заявил, что 3500 человек спасли от опасных ситуаций. Сотрудникам полиции и работникам спасательных служб помогали 1000 солдат.