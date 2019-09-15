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Австрійська ультраправа партія обрала нового лідера

Неділя, 15 вересня 2019, 13:17

Ультраправа Партія свободи Австрії у суботу обрала новим лідером колишнього міністра та кандидата в президенти Норберта Гофера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF.

Вибори нового глави партії відбулися на тлі намагань політсили повернутися до влади на дострокових парламентських виборах 29 вересня.

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Репутація партії сильно постраждала в результаті травневого скандалу після публікації відео, на якому колишній лідер партії Ганс-Крістіан Штрахе вів переговори нібито з російською інвесторкою.

Після скандалу урядова коаліція, до якої входила Партія свободи, розвалилася, а в Австрії оголосили дострокові вибори.

Понад 98% делегатів на партійному з'їзді в Граці підтримали кандидатуру Гофера. 806 делегатів мали право голосу, 802 проголосували.

У 2016 році Гофер з незначним відривом програв президентські вибори чинному президенту-лібералу Александру ван дер Беллену. В уряді Себастіана Курца Гофер обіймав посаду міністра транспорту.

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