Австрийская правая партия избрала нового лидера
Крайне правая Партия свободы Австрии в субботу избрала новым лидером бывшего министра и кандидата в президенты Норберта Гофера.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.
Выборы нового главы партии произошли на фоне попыток политической силы вернуться к власти на досрочных парламентских выборах 29 сентября.
Репутация партии сильно пострадала в результате майского скандала после публикации видео, на котором бывший лидер партии Ханс-Кристиан Штрахе вел переговоры якобы с дочерью российского олигарха.
После скандала правительственная коалиция, в которую входила Партия свободы, развалилась, а в Австрии объявили досрочные выборы.
Более 98% делегатов на партийном съезде в Граце поддержали кандидатуру Гофера. 806 делегатов имели право голоса, 802 проголосовали.
В 2016 году Гофер с незначительным отрывом проиграл президентские выборы действующему президенту-либералу Александру ван дер Беллену. В правительстве Себастьяна Курца Гофер занимал должность министра транспорта.