Австрийская правая партия избрала нового лидера

Крайне правая Партия свободы Австрии в субботу избрала новым лидером бывшего министра и кандидата в президенты Норберта Гофера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

Выборы нового главы партии произошли на фоне попыток политической силы вернуться к власти на досрочных парламентских выборах 29 сентября.

Репутация партии сильно пострадала в результате майского скандала после публикации видео, на котором бывший лидер партии Ханс-Кристиан Штрахе вел переговоры якобы с дочерью российского олигарха.

После скандала правительственная коалиция, в которую входила Партия свободы, развалилась, а в Австрии объявили досрочные выборы.

Более 98% делегатов на партийном съезде в Граце поддержали кандидатуру Гофера. 806 делегатов имели право голоса, 802 проголосовали.

В 2016 году Гофер с незначительным отрывом проиграл президентские выборы действующему президенту-либералу Александру ван дер Беллену. В правительстве Себастьяна Курца Гофер занимал должность министра транспорта.