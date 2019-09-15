Данці зібрали мільйони євро для висадки сотень тисяч дерев

Жителі Данії в суботу пожертвували близько 2,4 млн євро на посадку дерев по всій країні під час першого телемарафону, зосередженого на проблемах клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

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На кожні пожертвувані 20 данських крон (2,70 євро або 3 долари США) має бути посаджено одне дерево. 20% від загального обсягу пожертвувань буде направлено на зусилля по збереженню лісів в скандинавській країні.

Телевізійний захід відбувся на острові Зеландія. Як повідомляють місцеві ЗМІ, пожертвування внесли як приватні особи, так і компанії.

Під час заходу зі збору коштів, в якому взяли участь музичні гості і який транслювався на державному телеканалі Данії TV2, планували зібрати 20 мільйонів данських крон та посадити 1 мільйон дерев.

Організатори майже досягли своєї мети, зібравши достатньо коштів для того, щоб посадити 914 233 дерева.