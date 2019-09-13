У Данії планують висадити мільйон дерев для розв'язання кліматичних проблем

У Данії в суботу відбудеться масштабний телемарафон зі збору коштів для висадки мільйона дерев по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Національна телекомпанія TV2 протягом двох з половиною годин в суботу транслюватиме захід "Данія садить дерева" та проситиме глядачів пожертвувати кошти на висадку 1 мільйона дерев по всій країні.

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Посадка дерев допоможе знизити рівень CO2 і розглядається як важливий крок для вирішення кліматичної кризи. Захід відбудеться у лісі за годину їзди на південь від Копенгагена, під час якого прем'єр-міністр Метте Фредеріксен посадить одне з перших дерев.

Мартін Сундстрем, продюсер заходу, розповів, що глядачам буде рекомендовано зібрати 20 млн крон (2,5 млн євро), щоб допомогти Данській організації з охорони природи посадити 1 млн дерев. 10% зібраних грошей перекажуть WWF (Всесвітньому фонду дикої природи), щоб допомогти врятувати тропічні ліси.

Усі, хто зробить пожертвування, стануть учасниками нової ініціативи "Народні ліси", яка буде створена недалеко від датських міст. Проєкт розрахований на 600 гектарів землі і в майбутньому може бути розширений.

Відзначається, що більше заходів із висадки дерев по всій Данії буде проведено після цієї суботи. Навесні 2020 року висаджуватимуть решту дерев у залежності від того, скільки коштів вдасться зібрати.