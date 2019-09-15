Датчане собрали миллионы евро для высадки сотен тысяч деревьев

Жители Дании в субботу пожертвовали около 2,4 млн евро на посадку деревьев по всей стране во время первого телемарафона, сосредоточенного на проблемах климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

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На каждые пожертвованные 20 датских крон (2,70 евро или 3 доллара США) должно быть посажено одно дерево. 20% от общего объема пожертвований будут направлены на усилия по сохранению лесов в скандинавской стране.

Телевизионное мероприятие состоялось на острове Зеландия. Как сообщают местные СМИ, пожертвования внесли как частные лица, так и компании.

Во время мероприятия по сбору средств, в котором приняли участие музыкальные гости и которое транслировалось на государственном телеканале Дании TV2, планировали собрать 20 млн датских крон и посадить 1 млн деревьев.

Организаторы почти достигли своей цели, собрав достаточно средств для того, чтобы посадить 914233 дерева.