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У Брюсселі пів сотні людей затримали у зв’язку із забороненим маршем ультраправих

Понеділок, 16 вересня 2019, 10:15

У Брюсселі 51 особа потрапила під адміністративний арешт у зв’язку із забороненим міською владою маршем ультраправих, який планувався у неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Правоохоронці затримали людей у неділю кількома групами. Повідомляється, що затримання не супроводжувалися насильницькими діями.

Докази, зібрані поліцією, дозволили правоохоронцям вважати, що затримані готують певні дії у зв'язку із забороненим маршем, тому вони вирішили діяти на випередження.

Зокрема, громадянська платформа на підтримку біженців повідомила про чутки, що група ультраправих планує зібратися у Брюсселі попри заборону бургомістра і "провести зачистку" в окремих районах.

Зазначається, що багато із затриманих вже були відомі поліції через участь у низці акцій громадянської непокори.

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