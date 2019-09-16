Київ запропонує ЄС нові ініціативи на Комітеті асоціації в листопаді - торгпред

Україна прагне, щоб у операційних висновках листопадового засідання міжпарламентського Комітету асоціації Україна-ЄС були вказані кроки щодо реалізації пріоритетів, які раніше фіксували лише на політичному рівні.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповів новий торговий представник України Тарас Качка.

"Ми покладаємо багато сподівань на листопадове засідання Комітету асоціації. Необхідно добитися, щоб у його операційних висновках з’явилися чіткі кроки щодо реалізації тих пріоритетів, які раніше фіксували лише на політичному рівні – це митниця, уповноважені економічні оператори і транзит. Має бути згадка про ACAA, тобто "промисловий безвіз", про інтеграцію до цифрового ринку ЄС", - сказав він.

Також Київ буде пришвидшувати роботу над оновленням Угоди про асоціацію, зазначив Качка.

"Мінімальне завдання – оновити тарифний план по товарах, але наша амбіція – оновити і модернізувати всю економічну частину угоди. В тому числі – оновити домовленості в секторі послуг. Але головне – це перевести в практичну площину домовленості про економічну інтеграцію. Тут вже є досягнення – ми оновили додаток 17 та 27 – про сектор послуг та енергетику", - каже торгпред.

Змінивши механіку роботи угоди, можна досягти повної інтеграції України з ринком ЄС, пояснив він.

"Наша мета – щоб українські і європейські компанії, і регулятори, і органи влади жили в одному регуляторному середовищі з однаковими правами і обов’язками стосовно один одного. Це те, чого ми добиваємося, зокрема, на ринку газу. Інтеграція до європейської системи – головний рятівник нашої ГТС, яка є потрібною для європейського ринку і яку РФ намагається вбити з політичних мотивів", - розповів Качка.

У питанні перегляду митних ставок і безмитних квот "наше бажання досить просте". "Коли ми узгоджували Угоду про асоціацію, переговори щодо тарифів відбувалися на основі даних про торгівлю у 2005-2007 роках. Зараз стан української економіки та торгівлі – абсолютно інший. І тому нам потрібно переглянути і існуючі тарифні безмитні квоти, і, можливо, навіть графік лібералізації мит там, де є перехідний період", - додав Качка.

Мета України – працювати в режимі абсолютно вільної торгівлі, підкреслив торговий представник України.

Читайте детальніше у інтерв'ю "Тарас Качка: Україна має перейти від торгівлі до економічної інтеграції з Євросоюзом"