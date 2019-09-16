Киев предложит ЕС новые инициативы на Комитете ассоциации в ноябре – торгпред

Украина хочет, чтобы в операционных выводах ноябрьского заседания межпарламентского комитета ассоциации Украина-ЕС были указаны шаги по реализации приоритетов, которые ранее фиксировали только на политическом уровне.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал новый торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Мы возлагаем много надежд на ноябрьское заседание Комитета ассоциации. Необходимо добиться, чтобы в его операционных выводах появились четкие шаги по реализации тех приоритетов, которые ранее фиксировали только на политическом уровне - это таможня, уполномоченные экономические операторы и транзит. Должно быть упоминание о ACAA, то есть "промышленном безвизе", об интеграции в цифровой рынке ЕС", - сказал он.

Также Киев будет ускорять работу над обновлением Соглашения об ассоциации, отметил Качка.

"Минимальная задача - обновить тарифный план по товарам, но наша амбиция - обновить и модернизировать всю экономическую часть соглашения. В том числе - обновить договоренности в секторе услуг. Но главное - это перевести в практическую плоскость договоренности об экономической интеграции. Здесь уже есть достижения - мы обновили приложение 17 и 27 - о секторе услуг и энергетике", - говорит торгпред.

Изменив механику работы соглашения, можно достичь полной интеграции Украины с рынком ЕС, пояснил он.

"Наша цель - чтобы украинские и европейские компании, и регуляторы, и органы власти жили в одной регуляторной среде с одинаковыми правами и обязанностями в отношении друг друга. Это то, чего мы добиваемся, в частности, на рынке газа. Интеграция в европейскую систему - главный спаситель нашей ГТС, которая является необходимой для европейского рынка и которую РФ пытается убить по политическим мотивам ", - рассказал Качка.

В вопросе пересмотра таможенных ставок и беспошлинных квот "наше желание достаточно простое". "Когда мы согласовывали Соглашение об ассоциации, переговоры по тарифам происходили на основе данных о торговле в 2005-2007 годах. Сейчас состояние украинской экономики и торговли - совершенно другое. И поэтому нам нужно пересмотреть и существующие тарифные беспошлинные квоты, и, возможно, даже график либерализации пошлин там, где есть переходный период", - добавил Качка.

Цель Украины - работать в режиме абсолютно свободной торговли, подчеркнул торговый представитель Украины.

Читайте подробнее в интервью: "Тарас Качка: Украина должна перейти от торговли к экономической интеграции с Евросоюзом".