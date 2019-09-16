Торгпред України вказав, коли можливе скасування мораторію на експорт лісу-кругляка

Україна готова реформувати сферу лісового господарства до такого рівня, за якого можна скасовувати мораторій на експорт лісу-кругляка.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповів новий торговий представник України Тарас Качка.

"Гарною новиною є указ президента про план заходів щодо реформування у сфері лісового господарства. Передбачені у ньому заходи мають призвести до усунення проблеми, яка є в наших відносинах (з ЄС. - Ред.). Ми готові реформувати лісове господарство до такого рівня, в якому можна скасовувати мораторій", - сказав він.

Качка наголошує: крім проблеми мораторію, існує проблема контрабанди – "і це є порушенням з обох боків".

"Не можна звинувачувати лише українські компанії. Європейські споживачі цієї продукції так само порушують закон. Це питання може бути вирішено лише спільно з ЄС", - зазначив торгпред.

Також є питання лібералізації цього сектора, пояснює він. "Приміром, запровадження не лише європейських лісопилок, а й можливості європейських інвестицій у приватне вирощування лісу. Тобто все це – набагато комплексніше завдання, ніж просто банальне скасування норми, яка забороняє експорт", - вказав Качка.

"Я виходжу з того, що ми вже маємо добру волю президента, парламенту і уряду вжити заходів для усунення цієї проблеми. Бажано, щоб ЄС вже зараз, не чекаючи результатів арбітражу, теж долучився до цієї роботи", - додав він.

Читайте детальніше у інтерв'ю "Тарас Качка: Україна має перейти від торгівлі до економічної інтеграції з Євросоюзом".