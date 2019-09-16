Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Джонсон заявив Юнкеру, що не проситиме ЄС відкласти Brexit

Естонський міністр: поступки Росії прокладуть шлях до початку Москвою третьої війни

Прем’єр Британії вважає можливим укласти угоду про Brexit у найближчі тижні

Посол України критикує лідера німецьких лібералів за "флірт" з Путіним






У Словаччині поширюються міфи і неправда про Україну - президентка

Понеділок, 16 вересня 2019, 14:09

Президентка Словаччини Зузана Чапутова висловила жаль з приводу поширення у її країні міфів і неправди про Україну.

Про це вона сказала на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Чапутова зазначила, що Україна показала прогрес за останні роки, але потребує подальшого реформування, яке наблизить її до ЄС.

Читайте також
Братислава відкриває вікно можливостей: що означає візит президента Чапутової до Києва

"Наше зближення я вважаю дуже важливим питанням, передусім коли Україна переживає такі складні часи. Мені дуже жаль, що і в нас про неї поширюються різні міфи, неправда, напівправда. Я хочу, щоб наші громадяни знали, щоб ми з ними говорили, в якій складній ситуації перебуває Україна і які наслідки має порушення мирного співжиття між державами", - сказала президент.

Чапутова додала, що запросила українського колегу відвідати Словаччину.

Нагадаємо, нещодавнє опитування показало, що 28% словаків вважають санкції проти РФ занадто жорсткими. 

Попередній лідер словаків Андрей Кіска закликав Євросоюз активніше боротися з російською пропагандою та інформаційною війною.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словаччина
powered by lun.ua