У Словаччині поширюються міфи і неправда про Україну - президентка

Президентка Словаччини Зузана Чапутова висловила жаль з приводу поширення у її країні міфів і неправди про Україну.

Про це вона сказала на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Чапутова зазначила, що Україна показала прогрес за останні роки, але потребує подальшого реформування, яке наблизить її до ЄС.

"Наше зближення я вважаю дуже важливим питанням, передусім коли Україна переживає такі складні часи. Мені дуже жаль, що і в нас про неї поширюються різні міфи, неправда, напівправда. Я хочу, щоб наші громадяни знали, щоб ми з ними говорили, в якій складній ситуації перебуває Україна і які наслідки має порушення мирного співжиття між державами", - сказала президент.

Чапутова додала, що запросила українського колегу відвідати Словаччину.

Нагадаємо, нещодавнє опитування показало, що 28% словаків вважають санкції проти РФ занадто жорсткими.

Попередній лідер словаків Андрей Кіска закликав Євросоюз активніше боротися з російською пропагандою та інформаційною війною.