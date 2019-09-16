Торгпред України: рішення по Косюку довело, що ЄС здатний швидко оновити квоти у ЗВТ

Євросоюз може протягом кількох місяців провести всі процедури для того, щоб переглянути квоту у ЗВТ для України, і це довела ситуація зі збільшенням квот на курятину.

Про це заявив новий торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю "Європейській правді".

"Це рішення є позитивом. Воно довело, що ЄС може протягом кількох місяців провести всі процедури для того, щоб переглянути квоту, хоча досі стверджували, що це дуже тривалий процес", - сказав Качка.

У березні Єврокомісія досягла домовленості з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті обмежити неконтрольоване ввезення курятини в ЄС.

Рішення стосувалося ситуації, якою незадоволені європейські фермери. Йдеться про знайдений українською компанією "Миронівський хлібопродукт" спосіб обійти жорсткі обмеження на імпорт курячого філе в ЄС. Зрештою, Євросоюз збільшив безмитні квоти на курятину з України і закрив лазівку компанії мільярдера Юрія Косюка.

"Ми вважаємо це чітким сигналом, що вже цього року ЄС може ініціювати процес і так само оновити й інші квоти у ЗВТ з Україною. І ми будемо завжди апелювати до цього прикладу і говорити: якщо ви змогли за кілька місяців переглянути безмитну квоту по м’ясу птиці, так само ми можемо переглянути безмитну квоту і на зерно, і на інші види м’яса, і на томатну пасту, і на мед, і на решту товарів, по яких ми щороку дуже швидко вичерпуємо безмитні обсяги", - додав Качка.

Він також зазначив, що ситуація з м’ясом птиці засвідчила, наскільки ревниво ЄС ставиться до успіхів України на своєму ринку.

"Адже не було жодних порушень, не було контрабанди (як зараз відбувається з експортом лісу). Ми торгуємо курятиною легально, але для ЄС це – проблема. Така гостра реакція на успіхи української продукції в ЄС посилає досить специфічні сигнали і для українського ринку", - сказав він.

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