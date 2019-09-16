Торгпред Украины: решение по Косюку доказало, что ЕС может быстро обновить квоты по ЗСТ

Европейский Союз может в течение нескольких месяцев провести все процедуры для того, чтобы пересмотреть квоту в ЗСТ для Украины, и это доказала ситуация с увеличением квот на курятину.

Об этом заявил новый торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью "Европейской правде".

"Это решение является позитивом. Оно показало, что ЕС может в течение нескольких месяцев провести все процедуры для того, чтобы пересмотреть квоту, хотя до сих пор утверждалось, что это очень длительный процесс", - сказал Качка.

В марте Еврокомиссия достигла договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли с целью ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС.

Решение касалось ситуации, которой недовольны европейские фермеры. Речь идет о найденном украинской компанией "Мироновский хлебопродукт" способе обойти жесткие ограничения на импорт куриного филе в ЕС. В конце концов Евросоюз увеличил беспошлинные квоты на курятину из Украины и закрыл лазейку компании миллиардера Юрия Косюка.

"Мы считаем это четким сигналом, что уже в этом году ЕС может инициировать процесс и так же обновить и другие квоты в ЗСТ с Украиной. И мы всегда будем апеллировать к этому примеру и говорить: если вы смогли за несколько месяцев пересмотреть беспошлинную квоту по мясу птицы, то так же мы можем пересмотреть беспошлинную квоту и на зерно, и на другие виды мяса, и на томатную пасту, и на мед, и на остальные товары, по которым мы ежегодно очень быстро исчерпываем беспошлинные объемы", - добавил Качка.

Он также отметил, что ситуация с мясом птицы показала, насколько ревниво ЕС относится к успехам Украины на своем рынке.

"Ведь не было никаких нарушений, не было контрабанды (как сейчас происходит с экспортом леса). Мы торгуем курятиной легально, но для ЕС это - проблема. Такая острая реакция на успехи украинской продукции в ЕС посылает весьма специфические сигналы и для украинского рынка", - сказал он.

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