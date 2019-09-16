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Експрем’єр Італії готовий сформувати свою партію, ускладнивши життя новому уряду

Понеділок, 16 вересня 2019, 16:58

Колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці готовий відколотися від правлячої Демократичної партії й створити нову центристську політичну силу, яка б зайняла середню позицію у італійському політичному спектрі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявили в неділю два союзники Ренці.

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Такий крок, що настав через кілька днів після того, як лівоцентристська Демократична партія сформувала нову коаліцію з "Рухом 5 зірок", може потрясти італійську політику і ускладнити прем'єр-міністру Джузеппе Конте здатність зберегти свій уряд.

Ренці, який очолював адміністрацію Демократичної партії в 2014-2016 роках, відіграв важливу роль в об'єднанні нової коаліції після того, як крайня права партія "Ліга" вийшла з альянсу з "5 зірками" в надії на проведення дострокових виборів.

Проте у Ренці також були напружені стосунки з Демократичною партією після того, як він пішов у відставку з поста прем'єр-міністра в 2016 році. Нині ходять постійні чутки про те, що він планує створити нову партію, взявши з собою групу незадоволених парламентарів-демократів.

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Сам Ренці відмовився підтвердити повідомлення про вихід з партії, сказавши лише, що розповість про свої плани на зборах прихильників в наступному місяці.

Газети припускають, що Ренці може взяти з собою 31 депутата з нижньої і верхньої палат парламенту, включаючи принаймні одного міністра і двох заступників міністра.

Хоча будь-яка така група залишиться частиною коаліції, це потенційно може ускладнити життя Конте, оскільки йому доведеться виконати ще один набір політичних вимог, щоб зберегти свій уряд на плаву.

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