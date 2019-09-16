Экс-премьер Италии готов сформировать свою партию, усложнив жизнь новому правительству

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци готов отколоться от правящей Демократической партии и создать новую центристскую политическую силу, которая заняла бы среднюю позицию в итальянском политическом спектре.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявили в воскресенье два союзника Ренци.

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Такой шаг, что наступил через несколько дней после того, как левоцентристская Демократическая партия сформировала новую коалицию с "Движением 5 звезд", может потрясти итальянскую политику и усложнить премьер-министру Джузеппе Конте способность сохранить свое правительство.

Ренци, который возглавлял администрацию Демократической партии в 2014-2016 годах, сыграл важную роль в объединении новой коалиции после того, как крайняя правая партия "Лига" вышла из альянса с "5 звездами" в надежде на проведение досрочных выборов.

Однако в Ренци также были напряженные отношения с Демократической партией после того, как он ушел в отставку с поста премьер-министра в 2016 году. Сейчас ходят постоянные слухи о том, что он планирует создать новую партию, взяв с собой группу недовольных парламентариев-демократов.

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Сам Ренци отказался подтвердить сообщения о выходе из партии, сказав лишь, что расскажет о своих планах на собрании сторонников в следующем месяце.

Газеты предполагают, что Ренци может взять с собой 31 депутата из нижней и верхней палат парламента, включая по крайней мере одного министра и двух заместителей министра.

Хотя любая такая группа останется частью коалиции, это потенциально может усложнить жизнь Конте, поскольку ему придется выполнить еще один набор политических требований, чтобы сохранить свое правительство на плаву.