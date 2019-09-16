В Італії двох офіцерів судитимуть за загибель 260 мігрантів у Середземному морі

Двоє офіцерів берегової охорони Італії постануть перед судом у справі про корабельну аварію 2013 року, в результаті якої загинули 260 мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Суд над Леопольдо Манною, главою оперативного офісу італійської берегової охорони, і офіцером військово-морського флоту Люкою Лічкарді розпочнеться 3 грудня в Римі.

Двох офіцерів звинувачують в повільній реакції на інформацію про корабельну аварію, їм висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві.

Рибальський човен вирушила з Зуарі в Лівії з майже 480 людьми на борту. 11 жовтня 2013 року у нього виникли неполадки, в цей момент човен перебував у пошуково-рятувальній зоні Мальти, в 118 морських милях на північний захід від мальтійської столиці Валлетти.

В опублікованих раніше в ЗМІ записах чути, що мігранти - сирійці і палестинці - звертаються до італійських чиновників, але вони замість допомоги наказують їм звертатися до влади на Мальті.

Валлетта наполягала, щоб Рим реагував на надзвичайну ситуацію, тому що човен знаходився всього в 60 милях від італійського острова Лампедуза. Італійський патрульний катер "Libra" також знаходився всього в 45 хвилинах.

Близько 16:00 мальтійський літак-розвідник зафіксував, що човен почав тонути і спробував попередити італійський катер, але безуспішно.

"Libra" прибув до місця аварії близько 18:00. У той день було виявлено 26 тіл загиблих мігрантів, 240 осіб так і не були знайдені, в тому числі близько 60 маленьких дітей.

У наступні дні уряд Італії розпочав широкомасштабну пошуково-рятувальну операцію між Сицилією і Лівією, яка дістала назву "Mare Nostrum". Ця операція надалі рятуватиме більше 100 тисяч осіб на рік.