В Италии двух офицеров будут судить за гибель 260 мигрантов в Средиземном море

Двое офицеров береговой охраны Италии предстанут перед судом по делу о кораблекрушении 2013 года, в результате которого погибли 260 мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Суд над Леопольдо Манной, главой оперативного офиса итальянской береговой охраны, и офицером военно-морского флота Люкой Личкарди начнется 3 декабря в Риме.

Двух офицеров обвиняют в медленной реакции на информацию о кораблекрушении, им предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

Рыбацкая лодка отправилась из Зуари в Ливии с почти 480 пассажирами на борту. 11 октября 2013 года у нее возникли неполадки, в этот момент лодка находилась в поисково-спасательной зоне Мальты, в 118 морских милях к юго-западу от мальтийской столицы Валлетты.

В опубликованных ранее в СМИ записях слышно, что мигранты - сирийцы и палестинцы - обращаются к итальянцам, но они вместо помощи предписывают им обращаться к властям на Мальте.

Валлетта настаивала, чтобы Рим реагировал на чрезвычайную ситуацию, так как лодка находилась всего в 60 милях от итальянского острова Лампедуза. Итальянский патрульный катер "Libra" также находился всего в 45 минутах.

Около 16:00 мальтийский самолет-разведчик зафиксировал, что лодка начала тонуть, и попытался предупредить итальянский катер, но безуспешно.

"Libra" прибыл к месту аварии около 18:00. В тот день было обнаружено 26 тел погибших мигрантов, 240 человек так и не были найдены, в том числе около 60 маленьких детей.

В последующие дни правительство Италии начало широкомасштабную поисково-спасательную операцию между Сицилией и Ливией, которая получила название "Mare Nostrum". Эта операция в дальнейшем будет спасать больше 100 тысяч человек в год.