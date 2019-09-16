Джонсон скасував пресконференцію у Люксембурзі через галасливий протест

Пресконференція прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона у Люксембурзі була скасована через шум протестувальників поблизу місця її проведення.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Джонсон приїхав сьогодні до Люксембургу на переговори з президентом Єврокомісії Жан-Клод Юнкером і люксембурзьким прем’єром Ксав'є Беттелем.

Перед приїздом Джонсона біля резиденції прем’єра Люксембургу зібралися учасники акції протесту, які вигукували гасла проти Brexit. Потім вони почали грати "Симфонію №9" Антоніна Дворжака, останню симфонію відомого композитора.

Зрештою, Беттелю довелося проводити пресконференцію наодинці поруч із порожнім подіумом, де мав стояти Джонсон, та британським прапором.

"Зараз все залежить від містера Джонсона", - сказав Беттель, вказуючи на порожнє місце поруч з собою. "Він тримає у своїх руках майбутнє громадян Великої Британії та громадян ЄС у Британії. Годинник цокає і треба використовувати час розумно", - додав він.

"It's on Mr Johnson; he holds the future of UK citizens and EU citizens in the UK in his hands."@Xavier_Bettel warns @BorisJohnson "the clock is ticking" and to use his time "wisely" in what was supposed to be a joint-statement with the PM.



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Джонсон пізніше сказав, що "не вважає, що це було справедливо", що прем'єр Люксембургу пішов на пресконференцію, враховуючи, що "явно було багато шуму".

Британські журналісти повідомили, що британська сторона просила перенести пресконференцію всередину будівлі, оскільки на вулиці було надто гучно через протест.

Однак, це прохання відхилили, сказавши, що існують "технічні питання", і Беттель вийшов назовні.