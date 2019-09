Джонсон скасував пресконференцію у Люксембурзі через галасливий протест

Пресконференція прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона у Люксембурзі була скасована через шум протестувальників поблизу місця її проведення.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Джонсон приїхав сьогодні до Люксембургу на переговори з президентом Єврокомісії Жан-Клод Юнкером і люксембурзьким прем’єром Ксав'є Беттелем.

Перед приїздом Джонсона біля резиденції прем’єра Люксембургу зібралися учасники акції протесту, які вигукували гасла проти Brexit. Потім вони почали грати "Симфонію №9" Антоніна Дворжака, останню симфонію відомого композитора.

Зрештою, Беттелю довелося проводити пресконференцію наодинці поруч із порожнім подіумом, де мав стояти Джонсон, та британським прапором.

"Зараз все залежить від містера Джонсона", - сказав Беттель, вказуючи на порожнє місце поруч з собою. "Він тримає у своїх руках майбутнє громадян Великої Британії та громадян ЄС у Британії. Годинник цокає і треба використовувати час розумно", - додав він.

"It's on Mr Johnson; he holds the future of UK citizens and EU citizens in the UK in his hands."@Xavier_Bettel warns @BorisJohnson "the clock is ticking" and to use his time "wisely" in what was supposed to be a joint-statement with the PM.



