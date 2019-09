Джонсон отменил пресс-конференцию в Люксембурге из-за шумного протеста

Пресс-конференция премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Люксембурге была отменена из-за шума протестующих вблизи места ее проведения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Джонсон приехал сегодня в Люксембург на переговоры с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером и люксембургским премьером Ксавье Беттелем.

Перед приездом Джонсона у резиденции премьера Люксембурга собрались участники акции протеста, которые выкрикивали лозунги против Brexit. Затем они начали играть "Симфонию №9" Антонина Дворжака, последнюю симфонию известного композитора.

В конце концов, Беттелю пришлось проводить пресс-конференцию в одиночестве рядом с пустым подиумом, где должен был стоять Джонсон, и британским флагом.

"It's on Mr Johnson; he holds the future of UK citizens and EU citizens in the UK in his hands."@Xavier_Bettel warns @BorisJohnson "the clock is ticking" and to use his time "wisely" in what was supposed to be a joint-statement with the PM.



Follow live: https://t.co/TZPD9vB1YG pic.twitter.com/JquS44vqV9