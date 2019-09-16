Джонсон отменил пресс-конференцию в Люксембурге из-за шумного протеста

Пресс-конференция премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Люксембурге была отменена из-за шума протестующих вблизи места ее проведения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Джонсон приехал сегодня в Люксембург на переговоры с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером и люксембургским премьером Ксавье Беттелем.

Перед приездом Джонсона у резиденции премьера Люксембурга собрались участники акции протеста, которые выкрикивали лозунги против Brexit. Затем они начали играть "Симфонию №9" Антонина Дворжака, последнюю симфонию известного композитора.

В конце концов, Беттелю пришлось проводить пресс-конференцию в одиночестве рядом с пустым подиумом, где должен был стоять Джонсон, и британским флагом.

"It's on Mr Johnson; he holds the future of UK citizens and EU citizens in the UK in his hands."@Xavier_Bettel warns @BorisJohnson "the clock is ticking" and to use his time "wisely" in what was supposed to be a joint-statement with the PM.



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"Сейчас все зависит от мистера Джонсона", - сказал Беттель, указывая на пустое место рядом с собой. "Он держит в своих руках будущее граждан Великобритании и граждан ЕС в Британии. Часы тикают и нужно использовать время разумно", - добавил он.

Джонсон позже сказал, что "не считает, что это было справедливо", что премьер Люксембурга продолжал пресс-конференцию, учитывая, что "явно было много шума".

Британские журналисты сообщили, что британская сторона просила перенести пресс-конференцию внутрь здания, поскольку на улице было слишком громко из-за протеста.

Однако, эту просьбу отклонили, сказав, что существуют "технические вопросы", и Беттель вышел наружу.