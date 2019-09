Посли країн G7 відреагували на пожежу в домі Гонтаревої

Посли країн "Великої сімки" (G7) назвали неприйнятною пожежу в домі колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої та привітали реакцію президента Зеленського на цю подію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві групи G7 в Twitter.

"Група послів G7 вітає рішучість та висловлену волю президента Володимира Зеленського пролити світло на цей неприйнятний акт", - йдеться у заяві дипломатів.

G7 Ambassadors group welcomes the determination and the expressed will of President @ZelenskyyUa to shed full light on this unacceptable act.@APUkraine #RuleofLaw #NBU #Security pic.twitter.com/dla8hKJDFW