Посли країн G7 відреагували на пожежу в домі Гонтаревої

Посли країн "Великої сімки" (G7) назвали неприйнятною пожежу в домі колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої та привітали реакцію президента Зеленського на цю подію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві групи G7 в Twitter.

"Група послів G7 вітає рішучість та висловлену волю президента Володимира Зеленського пролити світло на цей неприйнятний акт", - йдеться у заяві дипломатів.

G7 Ambassadors group welcomes the determination and the expressed will of President @ZelenskyyUa to shed full light on this unacceptable act.@APUkraine #RuleofLaw #NBU #Security pic.twitter.com/dla8hKJDFW — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 17, 2019

У представництві Європейського Союзу в Україні очікують невідкладного розслідування серії нападів на колишню главу НБУ Валерію Гонтареву та покарання винних.

Валерія Гонтарева, яка зараз мешкає у Великій Британії, звинувачувала олігарха Ігоря Коломойського у тому, що він їй погрожує викраденням.

Після цього на Гонтареву в Лондоні наїхало авто, машину її невістки-тезки спалили у Києві, у київській квартирі екс-голови Нацбанку провели обшуки, а будинок під Києвом спалили у ніч на 17 вересня.

Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський.