Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Українська делегація повернеться на нараду ОБСЄ після демаршу через "російський Крим"

ЄС очікує невідкладного розслідування серії нападів на Гонтареву

Делегація України залишила зал засідань ОБСЄ у Варшаві через заяви про "російський Крим"

Європарламент підтримав призначення Лагард на посаду президента ЄЦБ






Посли країн G7 відреагували на пожежу в домі Гонтаревої

Вівторок, 17 вересня 2019, 15:48

Посли країн "Великої сімки" (G7) назвали неприйнятною пожежу в домі колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої та привітали реакцію президента Зеленського на цю подію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві групи G7 в Twitter.

"Група послів G7 вітає рішучість та висловлену волю президента Володимира Зеленського пролити світло на цей неприйнятний акт", - йдеться у заяві дипломатів.

У представництві Європейського Союзу в Україні очікують невідкладного розслідування серії нападів на колишню главу НБУ Валерію Гонтареву та покарання винних.

Валерія Гонтарева, яка зараз мешкає у Великій Британії, звинувачувала олігарха Ігоря Коломойського у тому, що він їй погрожує викраденням.

Після цього на Гонтареву в Лондоні наїхало авто, машину її невістки-тезки спалили у Києві, у київській квартирі екс-голови Нацбанку провели обшуки, а будинок під Києвом спалили у ніч на 17 вересня.

Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua