Послы стран G7 отреагировали на пожар в доме Гонтаревой

Послы стран "Большой семерки" (G7) назвали неприемлемым пожар в доме бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой и одобрили реакцию президента Зеленского на это событие.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении группы G7 в Twitter.

"Группа послов G7 приветствует решимость и высказанную волю президента Владимира Зеленского пролить свет на этот неприемлемый акт", - говорится в заявлении дипломатов.

G7 Ambassadors group welcomes the determination and the expressed will of President @ZelenskyyUa to shed full light on this unacceptable act.@APUkraine #RuleofLaw #NBU #Security pic.twitter.com/dla8hKJDFW — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 17, 2019

Валерия Гонтарева, которая сейчас живет в Великобритании, обвиняла олигарха Игоря Коломойского в том, что он угрожает ей похищением.

После этого на Гонтареву в Лондоне наехал автомобиль, машину ее невестки-тезки сожгли в Киеве, в киевской квартире экс-главы Нацбанка провели обыски, а дом под Киевом сожгли в ночь на 17 сентября.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от правоохранительных органов скорейшего раскрытия этой "провокации".

Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский.