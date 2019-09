Послы стран G7 отреагировали на пожар в доме Гонтаревой

Послы стран "Большой семерки" (G7) назвали неприемлемым пожар в доме бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой и одобрили реакцию президента Зеленского на это событие.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении группы G7 в Twitter.

"Группа послов G7 приветствует решимость и высказанную волю президента Владимира Зеленского пролить свет на этот неприемлемый акт", - говорится в заявлении дипломатов.

G7 Ambassadors group welcomes the determination and the expressed will of President @ZelenskyyUa to shed full light on this unacceptable act.@APUkraine #RuleofLaw #NBU #Security pic.twitter.com/dla8hKJDFW