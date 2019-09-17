Амстердам начал рекламировать Гаагу, чтобы избавиться от туристов

Власти Амстердама начала рекламировать путешествия в Гаагу, чтобы избавиться от избыточного потока туристов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

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В рамках трехлетнего соглашения Гаага начала рекламировать себя на Центральном вокзале Амстердама. Туристам предлагают даже 50 бесплатных билетов в Гаагу.

Такое продвижение является попыткой переманить часть из 17,2 миллиона туристов, ежегодно посещающих Амстердам с ночевкой. Из-за перенасыщения туристами Амстердам страдает от нехватки жилья и шумных вечеринок.

"В Амстердам приезжает в 13 раз больше людей, останавливающихся в городе, чем мы. Но мы предлагаем несколько иное: приморский город, королевский город, место знаний и мира. Если Гаага может помочь сделать Амстердам менее переполненным, она будет рада это сделать", - сказал Ричард де Мос, глава департамента по экономическим вопросам гаагской городского совета.

У Гааги – престижный имидж города, в котором расположены международные суды, правительство Нидерландов и проживает королевская семья.