Нове командування НАТО у Німеччині досягло операційної готовності

Нове командування НАТО в німецькому місті Ульм, яке буде відповідати за логістику і матеріально-технічне забезпечення, досягло початкової операційної готовності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті НАТО.

Створення Об'єднаного командування підтримки (Joint Support and Enabling Command) є частиною посиленого стримування і оборони НАТО у відповідь на зміни в області безпеки. Нове командування допоможе прискорити, скоординувати і убезпечити пересування союзної техніки і піхоти через європейські кордони.

"Нове командування в Ульмі допоможе нашим силам стати більш мобільними і забезпечить швидке зміцнення в Альянсі, гарантуючи, що у нас є правильні сили в потрібному місці в потрібний час", - йдеться в заяві.

В Ульмі вже знаходиться багатонаціональна об'єднана штаб-квартира, яка планує і здійснює командування і контроль операцій з врегулювання криз для НАТО, Європейського союзу і Організації Об'єднаних Націй.

У мирний час нове об'єднане командування складатиметься зі 160 осіб і, як очікується, буде повністю укомплектовано до 2021 року. Під час кризи командування зможе залучити до 600 осіб.

Серед його основних завдань буде забезпечення безпеки, свободи пересування та підтримки сил НАТО, що рухаються по всій Європі. Воно також буде забезпечувати швидке розгортання союзних підкріплень. Командування підпадає під відповідальність вищого офіцера НАТО - генерала Тода Уолтерса - Верховного головнокомандувача союзними силами в Європі.

Нагадаємо, в червні 2018 року, міністри оборони НАТО прийняли рішення адаптувати командну структуру, створивши два нових командування в американському Норфолку, штат Вірджинія, і в Ульмі.

Командування в Ульмі забезпечить НАТО більш швидке переміщення військ по території Європи в кризовій ситуації. Північноатлантичне командування допоможе забезпечити безпеку морських комунікацій між Північною Америкою і Європою.

Минулого року лідери країн НАТО затвердили нову ініціативу "Чотири тридцятки" з посилення здатності силового блоку швидко реагувати на загрози.

Вона передбачає створення до 2020 року 30 механізованих батальйонів, 30 повітряних ескадрилій та 30 бойових суден, готових до використання протягом 30 днів або менше.