Крадіжка золотого унітазу з будинку Черчилля: є двоє підозрюваних

Поліція затримала другого підозрюваного у незвичайній справі про крадіжку золотого унітазу з місця народження Вінстона Черчилля.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

У вівторок поліція долини Темзи повідомила, що 36-річний чоловік був затриманий за підозрою у змові з метою пограбування, та був звільнений в очікуванні розслідування.

Двом підозрюваним наразі не були пред'явлені звинувачення, їхні особи також не називають. Поліцейське розслідування з приводу крадіжки в суботу вранці в палаці Бленхейм триває.

Зроблений з чистого 18-каратного золота унітаз - це твір мистецтва під назвою "Америка" італійського концептуального художника Мауріціо Каттелана. Його вартість перевищує мільйон євро.

Художник пояснював, що золотий унітаз - це сатира про надмірне багатство.

Експонат був присутній у Бленхеймському палаці, де народився Черчилль, як інсталяція на художній експозиції. Унітазом можна було скористатися, при цьому музейний охоронець знаходився поруч за дверима туалету.

Поліція отримала повідомлення про крадіжку о 4.57 ранку суботи. Зловмисники проникли до палацу вночі і покинули місце злочину приблизно о 4.50 ранку. Оскільки унітаз був підключений до системи каналізації і водогону, його крадіжка завдала істотної шкоди і привела до затоплення.

У 2016 році інсталяція виставлялася в Нью-Йорку в музеї Гуггенхейма.